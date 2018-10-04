В Воронеже во дворе многоэтажки вместо дорогого игрового комплекса установили дешевый

4 Окт. 06:37 2018-10-04T06:43:03+03:00

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Воронежцы пожаловались на качество благоустройства двора в Коминтерновском районе. Там до сих пор не спилили аварийные деревья, нет дорог, а новое игровое оборудование в два раза дешевле, чем в смете.

Жители многоквартирных домов на улице Сосновой, 24А рассказали активистам ОНФ, что возле новой детской площадки растут несколько ветхих тополей, которые вот-вот рухнут на детскую площадку.

Не удалось жильцам добиться и выкорчевывания пней. Вместо этого подрядчик самовольно изменил контур декоративной ограды у подъезда №1, по периметру детской площадки не стал монтировать одну секцию, которой помешал пень.

Много нареканий вызвало качество лавочек: они качаются, изобилуют трещинами, а деревянные элементы повредили насекомые. Кроме того, дорога к дому №24А и соседним строениям сильно разбита. Но асфальт заменили только по границам двора. Грязь с колес попадает на обновленное покрытие. После ноябрьской распутицы оно покроется слоем чернозема.

А жильцы дома №47 по улице Машиностроителей заметили, что игровой комплекс на детской площадке не соответствует указанному в смете. Вместо комплекса Г-306 подрядная организация установила другую модель – ДИК-1.223, которая стоит вдвое дешевле.

- Но больше всего нас беспокоят ветхие коммунальные сети, проходящие под отремонтированным двором. Неоднократно просили управляющую и ресурсоснабжающую компании рассмотреть возможность их замены до начала благоустройства. Но деятельной реакции на все наши письма и устные просьбы не последовало, – посетовали граждане.

Когда же работы по благоустройству завершились, ресурсоснабжающая компания приступила к замене теплотрассы с торца дома. Была нарушена целостность нового покрытия внутридворового проезда. Жители добились его ремонта в местах разрытия, но бордюр уложили поврежденный - с трещинами и большими сколами.

Активисты ОНФ направили в администрацию Воронежа обращение с просьбой устранить недостатки, выявленные в ходе мониторинга благоустройства дворов.