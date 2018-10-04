Пятый Шарлотфест стартует в Воронеже 25 октября

4 Окт. 09:09 2018-10-04T09:10:14+03:00

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В Воронеже снова готовят благотворительный фестиваль шарлотки. Пятый Шарлотфест пройдет с 25 октября по 5 ноября. И снова будет виртуальным.

- Мы снова запускаемся в формате интернет-акции. Участникам нужно испечь яблочный пирог, собраться в кругу семьи, друзей, одноклассников или коллег на воскресном завтраке, на перерыве в офисе или на школьном классном часе и большой компанией съесть приготовленную шарлотку. А можно устроить ярмарку-продажу пирогов или организовать тематическую сладкую вечеринку. В прошлом году ученики Новоусманского лицея провели общешкольный фестиваль шарлоток - его участниками стали 45 классов, - сообщили организаторы. - Нужно сделать фотографию уютной встречи и опубликовать ее в любой соцсети с хэштегами #Шарлотфест2018 и описать рецепт, по которому был приготовлен пирог. И в течение чаепития сделать благотворительный взнос для детей, проходящих лечение в онкоотделении.