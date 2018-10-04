Воронежские художники покажут свои зарисовки о лете

4 Окт. 07:00 2018-10-04T07:00:39+03:00

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6 октября в галерее HoodGraff в ТРК «Арена» откроется выставка «Шесть недель лета». Экспозиция представит около сотни работ участников арт-марафона Summer Sketches, который проходил в Воронеже с 21 июля по 1 сентября. В течение шести недель воронежские художники (любители и профессионалы разных возрастов) создавали работы на летние темы акварелью, карандашами, акрилом, маркерами, маслом, пастелью. Каждую неделю художники-эксперты, среди которых иллюстратор Лена Сень, живописец Игорь Щербаков, художники Екатерина Артемьева и Александра Макиева, Нелли Фролова и Алексей Загородных, делились профессиональными секретами по работе с тем или иным материалом.

На открытии выставки «Шесть недель лета» пройдет встреча с иллюстратором Леной Сень. Она покажет свои скетчбуки, расскажет о видах скетчинга и поделится собственными секретами создания быстрых и стильных зарисовок. Начало в 17.00. Вход свободный. Экспозицию можно будет посмотреть до 20 октября.