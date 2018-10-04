2018-10-04T08:10:39+03:00
Телевизор

Воронежская семья пытается выиграть на ТВ 100 тысяч за ремонт квартиры

Наши земляки приняли участие в съемках новой программы
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже с 30 сентября по 3 октября прошли съемки одного из выпусков нового телепроекта «Дорогая, я забил!». Это реалити-шоу об исправлении никудышных отцов семейств. Которые любят поговорить и посмотреть футбол, пока жена пашет на хозяйстве. А гвоздь так и не забит… Проект канала "Ю" собирается мотивировать таких горе-отцов призом в 100 тысяч рублей. Жена уходит на три дня из дома - нежиться в спа и наводить красоту, а муж должен и с детьми управиться, и ремонт сделать. Если, конечно, хочет выиграть кругленькую сумму.

В программу за помощью обратилась и воронежская семья. Так вот наша землячка Ирина зависала три дня в спа одного из местных отелей, пока муж трудился на хозяйстве и следил за тремя детьми.

Реалити-шоу стартует 4 октября, в 17.30, но выпуск с участием воронежцев покажут в ноябре 2018 года.

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