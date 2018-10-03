2018-10-03T23:19:18+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» выиграл второй матч подряд

На этот раз перед напором «ураганных» не устоял ХК «Саров»
Юрий КОЗЛОВ
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Защита и вратарь "Бурана" немало потрудились для того, чтобы сохранить победный счет.Защита и вратарь "Бурана" немало потрудились для того, чтобы сохранить победный счет.Фото: пресс-службы ХК "Саров".
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Счет открыл на девятой минуте Руслан Хасаншин, когда у «Бурана» было численное преимущество. Он вообще в этот вечер рвал и метал. Через пять минут Руслан снова оформил дубль. И вновь после розыгрыша большинства – 2:0.

«Саров» не сдался. Сначала на 34 минуте цели достиг бросок Александра Коннова, и почти тут же счет сравнял Михаил Есаян.

Но тут уже «Буран» снова закрутил вихри у ворот команды из закрытого города. Снова распечатал их Константин Макаров на 52 минуте. Ну а в самом конце матча хозяева взяли да и подарили Хасаншину хет-трик. Они сменили вратаря на шестого полевого игрока, а Руслан того и ждал, поразив пустые ворота. «Буран» поднялся на 15 место.

- После Тамбова, где мы отдали немало сил, знали, что в Сарове будет не легче, - сказал по окончании матча главный тренер «Бурана» Сергей Воронов. - Изучали соперника, знали, что дома просто так он очки не отдаст. Хорошая игра получилась. Начали неплохо, но полностью отдали инициативу во втором периоде, совершили ряд грубейших ошибок, в результате чего пропустили сразу две шайбы. В перерыве пообщались с ребятами, они услышали тренерский штаб, вышли и довели свое дело до победного конца.

- Мы сегодня на площадке создали моментов на несколько матчей вперед, но ничего толкового из них не получилось, - посетовал главный тренер ХК «Саров Игорь Аверкин. - Не идет у нас большинство, хоть тресни! Часть игроков просто выпали из состава, в первую очередь это относится к защитникам. В меньшинстве пропустили два совершенно необязательных гола. Третья шайба – результат ошибки хоккеиста, который через всю площадку вел игрока соперника и в последний момент упустил его. Четвертый – удача, в пустые ворота. Будем исправлять турнирную ситуацию в поездке, нам ничего другого не остается.

- Сегодня помогал забивать не только саровский лед, но и вся команда, - поделился эмоциями герой матча Руслан Хасаншин. - Благодарен партнерам – это наш общий успех. Исключая второй период - все молодцы, отработали слажено. Эмоции от игрового дня самые положительные, к тому же приятно попасть домой и провести время с родными.

Следующий матч «Буран» снова проведет на выезде. 5 октября «ураганные» встретятся с ХК «Рязань». Матч начнется в 19.00.

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