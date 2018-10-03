2018-10-03T22:28:09+03:00
Звезды

Ансамбль "Березка" приедет с юбилейной программой

Концерт коллектив посвятил 70-летию
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото: афиша ВКЗ.фото: афиша ВКЗ.
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20 октября в Воронеж на гастроли приедет прославленный коллектив "Березка", который в этом году отмечает 70-летие. Хореографический ансамбль имени Надеждиной давно является национальным достоянием, став одним из самых известных брендов России.

Даже в самые напряженные времена «заграница» с восторгом принимала «Березку», оценивая выступление коллектива как «огненную сенсацию», способную не только пробудить веру в братство между людьми, но и стать самым действенным и убедительным посланником мира.

Известный сегодня всему миру «скользящий шаг», создающий иллюзию движущейся сцены, потряс зрителей своим изяществом и абсолютно неземной грацией. «Кружевницы», «Осенний хоровод», «Реченька», «Петрушка», «Хохломская скамейка», «Московский двор». Каждый номер «Березки», со своей четкой сюжетной линией и драматургией, есть не что иное, как продолжение и бережное переосмысление великого «надеждинского стиля», аналогов которому нет.

Зрительский восторг сопровождает ансамбль на протяжении всей его славной истории. Доказательством этому служит и недавно прошедший телесериал, посвященный «Березке».

Концерт пройдет 20 октября в ВКЗ, начало в 19.00 (6+).

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