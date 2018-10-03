Лишь в 1% многоквартирных домов Воронежа «включили» отопление

3 Окт. 19:42 2018-10-03T19:43:25+03:00

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По состоянию на вечер 3 октября из 197 дошкольных учреждений тепло запущено в 147, что составляет - 74,6%. Что же касается учебных учреждений, то из 147 объектов тепло запущено в 104. Это - 70,7 %. Чуть похуже ситуация с лечебными учреждениями – из 148 объектов тепло запущено в 102, что составляет – 68,9 %.

Но когда же потеплеет и в квартирах? У большинства – точно не сегодня. Пока батареи более-менее потеплели только в 47 многоквартирных домах, что составляет всего-лишь1%. Всего нужно «отопить» 4562 объектов.

Напомним, отопительный сезон 2018-2019 года стартовал 2 октября, с момента подписания соответствующего постановления главой Воронежа Вадимом Кстениным.