2018-10-03T18:27:46+03:00
Происшествия

Из фермы в Воронежской области пропало около тонны солярки

Оказалось, что часть топлива увез родственник хозяина фермы
Олег ИВАНОВ
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В августе в Калачеевском районе в полицию обратился местный фермер: у него пропало около тонны дизельного топлива. Ущерб составил около 38 тысяч рублей. Предприниматель пояснил, что емкость с топливом находится на базе, расположенной в селе Советском, там же, где и сельхозугодия.

Хозяин наверняка удивился, когда узнал, что вором был его 28-летний родственник. Они поссорились накануне пропажи солярки. Однако мужчина признался, что похитил только 400 литров. Свою причастность к исчезновению остальной солярки он категорически отрицает.

- Молодой человек пояснил, что занял у знакомого 10 тысяч рублей, а так как денег на возврат не было, он решил похитить солярку у родственника, так как ранее работал на тракторе и знал, что в селе Советском имеется емкость с топливом, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Вор, чтобы запутать следы, отправился в село на автомобиле гражданской жены, там он открыл люк на емкости и наполнил привезенные с собой канистры. Молодой человек сделал два рейса, похитив 400 литров солярки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». То есть мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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