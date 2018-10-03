Раненая катером на воронежском водохранилище женщина получит компенсацию в 1,4 миллиона рублей

3 Окт. 18:11 2018-10-03T23:13:12+03:00

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Железнодорожный районный суд принял решение обязать выплатить 1,4 миллиона рублей компенсации морального вреда раненой во время ЧП на водохранилище 31-летней жительнице Воронежа.

Напомним, 31 июля 2016 года в катер Stingray врезался его более крупный «собрат» - Crownline-270. Результаты столкновения трагические – погибла 35-летняя женщина, приехавшая в Воронеж из Ростова-на-Дону в гости к подруге (без мамы остался 10-летний мальчик). Были серьезно ранены 29-летняяя Валерия Шапарева и 22-летний Владислав Федотов. Девушку кормят с ложечки, она практически обездвижена, ее сейчас лечат в Подмосковье. Владислав несколько месяцев пролежал в коме, год назад он с трудом начал ходить.

Расследование дало странные результаты. Едва ли не во всем оказался виноват владелец катера Stingray. Дескать, остановился на месте, где ходят суда, не вывесил освещение на своем судне, да еще и спиртное в это время находящиеся на катере люди якобы пили, вот и врезался Crownline-270 в него. А то, что мчался большой катер со скоростью около 60 км/час и его водитель даже не остановился, когда, по сути, пропорол Stingray насквозь, более того, его долго искали, и он вообще не признавался, что участвовал в ЧП на воде, почему-то оказалось на периферии внимания правоохранителей. Проскочила информация, что дело со стороны владельца Crownline-270 замяли из-за примирения сторон. Что многое объясняет.

Вот и компенсацию (1 млн. 455 тысяч рублей) за тяжелые травмы и длительное лечение теперь уже 31-летней Валерии выплатит владелец Stingray. Он же ранее получил и условный срок – три года. Все-таки замечательную оговорку – примирение сторон придумали. Очень удобно для людей обеспеченных.