На воронежском хлебозаводе нарушали права более 50 сотрудников

3 Окт. 17:48 2018-10-03T17:48:28+03:00

Им не выдавали профилактическое питание и не платили компенсацию

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Во время проверки соблюдения трудового законодательства на предприятии хлебного и кондитерского производства - ОАО «Тобус», были найдены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Работа на предприятии связана с вредными условиями труда. По закону, сотрудники, работающие в особо вредных условиях труда должны получать лечебно-профилактическое питание. Однако ничего такого, по сведениям прокуратуры, не было. Да и денежная компенсация работодателем не выплачивалась. Хотя ее должны были бы получать в общей сложности более 50 сотрудников.

- Установлено, что администрация предприятия нарушала права работников, гарантированные действующем законодательством. К исполнению обязанностей допускались работники без прохождения инструктажа об охране труда, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье, - подчеркнули в прокуратуре

По итогам проверки прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа.