Житель Воронежской области обворовал пассажира в московской электричке на глазах у полицейских

3 Окт. 16:35 2018-10-03T16:35:03+03:00

Естественно, стражи порядка тут же его задержали

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В электричке Москва-Петушки, стоящей в тупике, произошли любопытные события. Сотрудники транспортной полиции обходили свой участок и вдруг заметили, как некий гражданин нагло хватает барсетку спящего пассажира. Понятное дело, вора взяли под белы руки и препроводили в отделение дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Курская.

Вскоре полицейские выяснили, что поймали с поличным 28-летнего жителя Воронежской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». До суда неудачливого вора отпустили – под подписку о невыезде.