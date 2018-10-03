Житель Воронежской области обворовал пассажира в московской электричке на глазах у полицейских
Естественно, стражи порядка тут же его задержали
Сонный пассажир чудом не лишился барсетки.Фото: из архива «КП»
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В электричке Москва-Петушки, стоящей в тупике, произошли любопытные события. Сотрудники транспортной полиции обходили свой участок и вдруг заметили, как некий гражданин нагло хватает барсетку спящего пассажира. Понятное дело, вора взяли под белы руки и препроводили в отделение дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Курская.
Вскоре полицейские выяснили, что поймали с поличным 28-летнего жителя Воронежской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». До суда неудачливого вора отпустили – под подписку о невыезде.