Маршрутный автобус в Воронеже врезался в припаркованный грузовик и легковушку

3 Окт. 16:27 2018-10-03T16:30:51+03:00

По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и водителей нет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Очередное ДТП с участие маршрутного автобуса случилось 3 октября в 12.00 у дома №6 по улице Остужева. За рулем «ПАЗа» был 33-летний житель Каширского района. Маршрутный автобус №26а ехал со стороны Северного моста в сторону Ленинского проспекта.

Однако в какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный грузовик «ГАЗ» и легковой автомобиль «Нисан Альмера».

- По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и водителей нет. На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства аварии, - подчеркнули в ГУ МВД по Воронежской области.

Напомним, накануне в Воронеже маршрутка врезалась в столб: была госпитализирована двухлетняя девочка.