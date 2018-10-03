В четыре инвестпроекта Воронежской области вложат восемь миллиардов рублей

3 Окт. 16:06 2018-10-03T16:07:06+03:00

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На очередном заседании Воронежской облдумы депутаты внесли изменения в приложение к закону «О госудрственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области». Дополнительно в перечень особо значимых инвестиционных проектов внесены четыре объекта, что позволит дополнительно привлечь в регион 8 миллиардов рублей.

Это животноводческий комплекс по разведению крупного рогатого скота на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка на 5200 голов в селе Бодеевка Лискинского района. Стоимость проекта 2 миллиарда 552 миллиона рублей. В селе Коршево Бобровского района появится животноводческий комплекс на 2800 голов (инвестиции составят 2 миллиарда 421 миллион). Завершение строительства обоих объектов намечено на 2033 год.

К 2022 году в Верхнехавском районе построят животноводческий селекционно-гибридный центр с объемом инвестиций почти 368 миллионов, а в 2025 в Павловском районе появится предприятие по переработке зерновых в высокотехнологичные корма с объемом вложений 2 миллиарда 602 миллиона рублей.