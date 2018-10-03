Государственная жилищная инспекция проконтролирует, как убираются воронежские дворы

3 Окт. 14:53 2018-10-03T15:22:19+03:00

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В течение октября в Воронеже и области проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке. В обязанности сотрудников управляющих компаний входит наведение порядка во дворах и на прилегающей к жилым домам территории. Помощь в поддержании чистоты коммунальным службам оказывают и жильцы.

Каждый сезон инспекторы ГЖИ Воронежской области рекомендуют УК привлекать жителей к субботникам. Ко всему прочему это прекрасная возможность обсудить решение многих коммунальных вопросов.

-Весь октябрь в ходе внеплановых выездных проверок жилищные инспекторы будут фиксировать состояние придомовых территорий. Результаты обследований будут учитываться при формировании государственной жилищной инспекцией рейтинга управляющих организаций по итогам 9 месяцев 2018 года. Как показывает практика, некоторые управляющие организации не спешат исполнять свои обязанности по ежедневной очистке дворов от мусора и сухих веток, даже во время проведения осеннего общеобластного субботника, - отметили в ГЖИ Воронежской области.