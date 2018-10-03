В Воронеже за серию краж арестовали двух мужчин и женщину
Воронежские полицейские задержали по подозрению в серии квартирных краж ранее судимых за тяжкие преступления мужчин 41 и 26 лет и их 34-летнюю знакомую.
По данным полиции, воры сначала заклеивали дверные глазки и стучали в двери. Убедившись, что в квартире никого нет, они взламывали замок и выносили ювелирные изделия, деньги, одежду. Добычу воры относили в ломбарды. Оттуда украденные вещи уже изъяли.
- Установлена причастность этих трех человек к четырем кражам в Воронеже. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчин и женщину, подозреваемых в воровстве, заключили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.