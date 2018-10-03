2018-10-03T14:47:14+03:00
Происшествия

В Воронеже за серию краж арестовали двух мужчин и женщину

Они выносили из квартир драгоценности и деньги. Не гнушались и одеждой
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Мужчинам и женщине, подозреваемых в воровстве, грозит до шести лет лишения свободы.Мужчинам и женщине, подозреваемых в воровстве, грозит до шести лет лишения свободы.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Воронежские полицейские задержали по подозрению в серии квартирных краж ранее судимых за тяжкие преступления мужчин 41 и 26 лет и их 34-летнюю знакомую.

По данным полиции, воры сначала заклеивали дверные глазки и стучали в двери. Убедившись, что в квартире никого нет, они взламывали замок и выносили ювелирные изделия, деньги, одежду. Добычу воры относили в ломбарды. Оттуда украденные вещи уже изъяли.

- Установлена причастность этих трех человек к четырем кражам в Воронеже. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчин и женщину, подозреваемых в воровстве, заключили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя