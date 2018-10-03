2018-10-03T16:16:29+03:00
Происшествия

Парень из Воронежской области забил до смерти мужчину, оскорбившего честь его брата

Избитый россошанец пытался дойти до дома, но ему не хватило сил
Олег ИВАНОВ
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20-летнему жителю поселка Начало Россошанского района грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Его обвиняют в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствием установлено: ночью 19 июля около кафе быстрого питания на улице Простеева произошла драка.

20-летний россошанец и его двоюродный брат начали ругаться с компанией мужчин – раньше они не были знакомы. В "разборку" на свою беду влез 36-летний россошанец. И попался под раздачу. 20-летний россошанец жестоко избил случайного оппонента. Он нанес ему удары руками по голове и коленом в грудь. Пострадавший мужчина ушел с места драки, но по пути к дому скончался от повреждений.

- На предварительном следствии обвиняемый парень признал вину и дал подробные показания. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

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