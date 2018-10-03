Воронежские девушки завоевали серебро чемпионата России по спортивному ориентированию

3 Окт. 14:16 2018-10-03T14:16:26+03:00

Анна Державина и Ирина Лазарева отлично выступили на соревнованиях, проходивших на Дальнем Востоке

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Воронежские спортсменки Анна Державина и Ирина Лазарева взял серебро чемпионата России по спортивному ориентированию. Он проходил в Хабаровском крае.

- Выступая в дисциплине «кросс-эстафета» девушки с командным результатом 55:02 обошли на 23 секунды команду Московской области. Уступили наши девушки только хозяйкам соревнований - Анне Выборновой и Алене Трапезниковой из Хабаровского края. Этот результат позволил нашим спортсменкам войти в состав сборной России, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.