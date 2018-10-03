В Воронеже маршрутка врезалась в столб: госпитализирована двухлетняя девочка

3 Окт. 13:27 2018-10-03T13:28:43+03:00

Сейчас инспекторам предстоит выяснить, как же так водитель автобуса не заметил столб Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В Воронеже маршрутный автобус «Рено» влетел в столб: три пассажира пострадали в ужасном ДТП. Об этом сообщили в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу. Авария произошла еще 2 октября примерно в 15:40 на Московском проспекте около дома №143б.

По всей видимости, водитель микроавтобуса не справился с управлением. В общественно транспорте в это время были люди: повреждения различной степени тяжести получили 63-летняя и 78-летняя женщины, а также 2-летняя девочка. Пассажиров сражу госпитализировали. Их осмотрели и отправили домой. Сейчас инспекторам предстоит выяснить, как же так водитель автобуса не заметил столб.