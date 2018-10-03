В Ленинском районе Воронежа вручили награды педагогам

3 Окт. 13:24 2018-10-03T14:29:35+03:00

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3 октября в управе Ленинского района прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко дню учителя.

- День учителя - один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. Вы выбрали непростую работу, которая проходит через ваши сердца, требует огромных душевных сил и времени. Но никто и ничто не заменит для подрастающего поколения вашей мудрости, профессионального таланта. Ваш благородный труд всегда обращен к лучшему в человеке и направлен в будущее, - сказала заместитель руководителя управы по социальным вопросам Евгения Демченко.

После поздравления Евгения Сергеевна вручила заслуженные награды управы преподавателям школ и воспитателям детских садов за активное участие в мероприятиях, проводимых управой района.

Перед участниками праздника выступили ребята из творческих коллективов района.