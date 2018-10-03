2018-10-03T13:17:12+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области не смог подкупить инспектора 30 тысячами рублей

Деньги были приобщены к делу в качестве улики
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Поворино, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

В конце июня в городе Поворино полицейские остановили автомобиль: за рулем был 35-летний местный житель. Во время проверки документов быстро выяснилось, что водитель пьян.

На требования полицейских о прохождении медицинского освидетельствования мужчина лаконично ответил: «Нет».

В итоге был составлен протокол об административном правонарушении, «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

На следующий день нарушитель приехал в местное отделение ГИБДД. Он предложил инспектору ДПС взятку – 30 тысяч рублей. Водитель «намекнул», что было бы неплохо уничтожить административный материал.

Мужчина положил деньги прямо на стол. Полицейский отказался от взятки и незамедлительно доложил об этом в дежурную часть.

- В ходе предварительного следствия проведен осмотр места происшествия, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств купюры, переданные в качестве взятки. Мужчина признал вину и дал подробные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

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