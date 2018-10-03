Воронежец взял серебро первенства России по бадминтону

3 Окт. 12:48 2018-10-03T12:48:43+03:00

Вячеслав Добычкин (крайний справа) на личном первенстве России победил в двух играх из трех. Фото: cspsk-vrn.ru

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Владислав Добычкин завоевал серебро первенства России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет. Соревнования проходили в Самаре. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 20 регионов

- Вячеслав в четвертьфинале уверенно победил Георгия Лебедева из Московской области, в полуфинале выиграл у питерца Никиты Макковеева. И лишь в финале уступил бронзовому призеру первенства Европы среди юниоров до 19 лет Егору Холкину из Гатчины, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.

В парном разряде Добычкин с Михаилом Карташовым уступил Алексею Мутикову и Вячеславу Чумакову из Нижнего Новгорода и поделил 9-16 места.

- Основные надежды были связаны с мужским парным разрядом, где наши спортсмены уверенно выступали последнее время, - рассказала личный тренер спортсменов Светлана Козырева. - Однако статус турнира дал о себе знать, ребята не смогли справиться с эмоциональным напряжением и неожиданно уступили паре из Нижнего Новгорода. В одиночном разряде очень не повезло с жеребьевкой: и Михаил, и Владислав попали на лидеров соревнований — Егора Холкина и Георгия Лебедева. Михаил в первых встречах уступил победителю соревнований — Холкину. На Добычкине в финале против Холкина, видимо, сказалось эмоциональное опустошение после неудачного предыдущего игрового дня.