Главой воронежского управления МВД стал генерал Бородин
Нового начальника полиции прислали из Свердловской области
фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области.
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Президент России подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Михаила Бородина начальником ГУ МВД по Воронежской области. Он вступил в должность 2 октября.
- Михаил Анатольевич родился 5 марта 1959 года в Хомутовском районе Курской области, - сообщили в пресс-службе полиции. - В органах внутренних дел служит с 1983 года и прошёл путь от инспектора БХСС ОВД Дмитриевского райисполкома Курской области до руководителя территориального органа МВД России.
До назначения в Воронеж Бородин восемь лет возглавлял Главное управление МВД России по Свердловской области. Имеет государственные и ведомственные награды.