В Воронеже приступили к укреплению Ротонды

3 Окт. 12:11 2018-10-03T12:11:10+03:00

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Евгений Ревенко рассказал главе региона, что начались работы по обследованию Ротонды. После того, как они завершатся, будет составлена проектно-сметная документация на консервацию памятника – укреплению его конструкции и предотвращению дальнейшего разрушения. Разработку проекта отдадут одной из строительных организаций региона, имеющей лицензию на проведение подобных работ, в том числе реставрационных. Договор с подрядной организацией Воронежское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заключило 26 сентября.

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