В Воронеже приступили к укреплению Ротонды
Детали предстоящих работ по консервации памятника во вторник, 2 октября, обсудили губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко
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Евгений Ревенко рассказал главе региона, что начались работы по обследованию Ротонды. После того, как они завершатся, будет составлена проектно-сметная документация на консервацию памятника – укреплению его конструкции и предотвращению дальнейшего разрушения. Разработку проекта отдадут одной из строительных организаций региона, имеющей лицензию на проведение подобных работ, в том числе реставрационных. Договор с подрядной организацией Воронежское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заключило 26 сентября.