«Сухой» фонтан на Советской площади Воронежа стал сухим по-настоящему

3 Окт. 12:03 2018-10-03T12:03:08+03:00

Сухие фонтаны были очень популярны у горожан этим летом Фото: из архива «КП»

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1 октября сухие фонтаны на Советской площади, ставшие столь популярными у воронежцев этим летом, окончательно высохли. Их отключили и начали консервацию на зимнее время. Поскольку сооружение технически сложное, то этот процесс может затянуться.

Тем временем чиновники думают, как распорядиться на зиму освободившимся пространством на Советской площади. Один из вариантов – обустройство второго городского катка в дополнение к тому, что ежегодно заливают на площади Ленина. Но этот вариант еще надо проработать при участии специалистов, уточнили в мэрии.