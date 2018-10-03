«Сухой» фонтан на Советской площади Воронежа стал сухим по-настоящему
Его отключили до весны
Сухие фонтаны были очень популярны у горожан этим летомФото: из архива «КП»
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1 октября сухие фонтаны на Советской площади, ставшие столь популярными у воронежцев этим летом, окончательно высохли. Их отключили и начали консервацию на зимнее время. Поскольку сооружение технически сложное, то этот процесс может затянуться.
Тем временем чиновники думают, как распорядиться на зиму освободившимся пространством на Советской площади. Один из вариантов – обустройство второго городского катка в дополнение к тому, что ежегодно заливают на площади Ленина. Но этот вариант еще надо проработать при участии специалистов, уточнили в мэрии.