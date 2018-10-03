Почти в половину соцобъектов Воронежа пришло тепло

3 Окт. 11:52 2018-10-03T11:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение первого дня отопительного сезона батареи заработали в 47,2% детсадов (93 из 197 объектов), 45,6% учебных учреждений (76 из 147 объектов) и 40,5% лечебных учреждений (60 из 148 объектов). По данным мэрии на 17.00 2 октября 492 учреждений тепло запустили в 220 (это 44,7%).

Понемногу теплеет и в квартирах многоэтажных домов. К концу первого дня с начала отопительного сезона согрелись жильцы 15 многоэтажек, что составляет 0,3%.

Напомним, отопительный сезон 2018-2019 года стартовал 2 октября, с момента подписания соответствующего постановления главой Воронежа Вадимом Кстениным.