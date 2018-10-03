2018-10-03T11:43:40+03:00
Спорт

Воронежский легкоатлет в третий раз выиграл чемпионат России

Всеволод Худяков победил в беге на 100 километров по шоссе
Юрий КОЗЛОВ
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Всеволод Худяков (в центре) на пьедестале почета.Всеволод Худяков (в центре) на пьедестале почета.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежский легкоатлет Всеволод Худяков победил на чемпионате России. Победа особая - в беге на 100 километров по шоссе в Санкт-Петербурге. Это суперпреодоление, спорт на грани человеческих возможностей. Если не верите, попробуйте пробежать хотя бы километров десять.

- Воспитанник СШОР № 21 преодолел дистанцию за 6:47,47, что на 34 секунды хуже его личного рекорда, установленного в 2015 году – 6:43.13, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области. - Серебряную медаль завоевал Игорь Веретенников из Санкт-Петербурга. Он отстал от Худякова на 13 минут. Замкнул тройку призеров мордвин Виталий Верендякин с результатом 7:05.02.

Худяков стал трехкратным чемпионом России. Ранее он выигрывал эти соревнования в 2009 и 2012 годах.

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