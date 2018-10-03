После дождей под Воронежем выросли грибы, напоминающие яйцо и мороженное одновременно

3 Окт. 11:20 2018-10-03T11:20:53+03:00

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Невиданные даже для опытных грибников экземпляры обнаружили после дождей сотрудники воронежского заповедника им. В.Пескова. Сразу девять экземпляров вольвариеллы шелковистой.

- Этот вид распространен довольно широко в мире, но встречается редко, - рассказали в заповеднике. – В России он внесен в региональные Красные книги, в том числе в Воронежскую и Липецкую.

Своим названием гриб обязан внешнему виду. Он покрыт особым покрывалом – вольвой. В начале развития гриб имеет форму яйца, постепенно вытягивается, разрывает оболочку. В этой стадии он похож на мороженное в вафельном стаканчике. Взрослый экземпляр выглядит вполне обычно, но только имеет в своем основании остатки «скорлупы».

- Вольвариелла поселяется на ослабленных лиственных деревьях: тополях, кленах, ивах, вязах, а также на валеже этих пород, - рассказали специалисты заповедника. - В Воронежской области вольвариелла была отмечена только в пяти пунктах, в том числе в Воронежском заповеднике и заказнике «Воронежский». Микологи отмечают, что плодовые тела этого гриба образуются редко, не ежегодно, единичными экземплярами. Однако в конце сентября в Воронежском заповеднике на одном гнилом стволе осины было обнаружено сразу 9 плодовых тел на разной стадии развития.