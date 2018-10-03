Ночью в Воронеже горела многоэтажка на Ленинском проспекте
На пожаре пострадал человек
Огонь уничтожил комнату в квартиреФото: из архива «КП»
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Минувшей ночью жильцам многоэтажного дома на Ленинском проспекте не пришлось спать спокойным сном. Около трех часов по зданию распространился дым – горела квартира их соседа. На место экстренно выехали четыре пожарных отделения, пять единиц техники. С огнем боролись 20 спасателей. Ликвидировать возгорание удалось в течение 20 минут.
В результате пожара выгорела жилая комната площадью 15 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС сообщает о том, что в огне пострадал один человек. Его состояние неизвестно.
Причины пожара выясняют дознаватели.