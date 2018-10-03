В Воронежской области «пятерка» врезалась в дерево

3 Окт. 10:24 2018-10-03T10:24:04+03:00

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Нелепая случайность стоила жизни 20-летнему жителю Бутурлиновского района. В 12.15 во вторник, 2 октября, парень ехал на автомобиле ВАЗ-210540 по дороге Семено-Александровка – Анновка – Нижний Кисляй и не справился с управлением из-за слишком большой скорости. В результате машина вылетела на обочину и столкнулась с деревом. От полученных травм водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 136 ДТП, из них 110 – в Воронеже. Пострадали шесть человек, один погиб.