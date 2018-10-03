Участники воронежской велоночи проедут по набережным водохранилища

3 Окт. 09:53 2018-10-03T09:55:32+03:00

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Организаторы восьмой по счету велоночи рассказали, каким образом будет построен маршрут заезда 6 октября. Участников мероприятия (а их, по предварительным подсчетам, будет пять-семь тысяч) ждут к 19.00 на Адмиралтейской площади. Здесь пройдет традиционный конкурс на самую очаровательную велосипедистку – «Велокраса-2018». Победительницу ждет приз - велосипед.

С места старта в 21.00 участники велоночи отправятся по маршруту через две набережные водохранилища, по Северному и Вогрэссовскому мостам. Акция рассчитана на два часа.

Напомним, дату проведения велоночи в этом году дважды переносили по просьбе горадминистрации. Первоначально планировалось провести заезд еще летом, но это время года в Воронеже слишком насыщенно культурно-массовыми мероприятиями. Согласование с чиновниками окончательной даты, по словам организаторов, длилось больше месяца.