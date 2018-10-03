Мэр Воронежа дал старт отопительному сезону
Тепло должно прийти в дома и соцобъекты до начала следующей недели
Воронежцев обещают согреть до начала следующей недели.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о начале отопительного сезона 2018 года. Согласно документу, со 2 октября в течение недели теплоснабжающие организации и коммунальные службы Воронежа обязаны запустить котельные и отладить системы для работы. Первыми, как всегда, согреются воспитанники детских садов, школьники, студенты, а также пациенты больниц и поликлиник.
По всем вопросам, связанным с отладкой отопления в вашем доме, обращайтесь в свою УК. Коммунальщики обязаны по вашему заявлению спустить из систем воздушные пробки и в случае ЧП оперативно устранить неисправности в трубах.