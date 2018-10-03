2018-10-03T07:44:36+03:00
Общество

В одном из районов Воронежа стая бродячих собак растерзала кошку и серьезно повредила машину

Ночные кошмары в Новом Бомбее сняла камера видеонаблюдения [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото. скриншот из видео.Фото. скриншот из видео.
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В Воронеже в микрорайоне Новый Бомбей стая бродящих собак ночью растерзала кошку и серьезно повредила автомобиль. Инцидент произошел 30 сентября.

Местные жители не сразу поняли, что стало причиной огромных царапин на дверях и крыше машины. Выяснить это удалось лишь через несколько дней после просмотра записей виденаблюдения.

- Стая собак совсем не маленькая. Это целая угроза для окружающих. В следующий раз они могут поцарапать еще один автомобиль, а о другом не хочется и думать, - написал автор поста в группе микрорайона.

В комментариях местные жители возмутились бездействию зоозащитников и властей.

- Слова как-то подрастерялись, дар речи пропал... Видела сегодня эту машину. Ну и где вы, зоозащитники? Нормально вот так жить в нашем районе, как считаете? А если им в следующий раз малыш приглянется? Стройки скоро закончатся, так их прикармливать не будут, как раньше, озвереют совсем, - написала женщина.

Выяснилось, что собаки уже кидались на коляску с ребенком.

- Бедная мамочка еле отбилась от них, - жаловались жильцы.

Однако, несмотря на то что воронежцы напуганы, они сошлись на том, что травить собак - не выход. Горожане считают, что животных необходимо отправить в приют.

Новый Бомбей,собаки поцарапали автомобиль и растерзали кошку.Дмитрий Голев\группа микрорайона Новый Бомбей в соцсети: https://vk.com/newbombay

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