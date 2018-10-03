Жители Воронежской области жалуются на совсем не сладкое соседство с кондитерской фабрикой

3 Окт. 06:29 2018-10-03T06:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители поселка «Серебряный бор» в Рамонском районе пожаловались на совсем не сладкое соседство с кондитерской фабрикой. К жилому массиву и производству ведет одна дорога, проходящая через лесистую зону, протяженностью около 700 метров. Обочины по обеим сторонам дороги используются работниками и клиентами предприятия для парковки личных автомобилей и большегрузов, несмотря на установленные знаки «Стоянка запрещена».

- Тут же идет ремонт грузовиков. Масло, горюче-смазочные материалы сливаются в грунт, вышедшие из строя узлы автомобилей, расходные материалы выбрасываются в лес. Водители грузового транспорта ночуют на дороге, ведь кондитерская фабрика не имеет собственной парковки. Нередко заезжают в зеленую зону, нарушая плодородный слой почвы, - возмущаются люди.

Но больше всего жителей тревожат 20 дизель-генераторных установок предприятия, которые сильно шумят. В январе 2018 года на фабрике прошла внеплановая проверка Роспотребнадзора, которая выявила множество нарушений. Так, на предприятии не была проведена корректировка проекта санитарно-защитной зоны с перерасчетом распространения шума, не были сделаны акустические расчеты его воздействия на атмосферный воздух. Защитный экран для 5 генераторов, которые располагаются в 48 метрах от жилых домов, не был изготовлен из шумопоглащающих материалов, в итоге уровень шума в поселке превысил допустимую норму.

В марте суд приостановил деятельность компании на 60 суток. Но, по словам местных жителей, проблему устранили лишь на время, потом она снова вернулась.

Актиаисты ОНФ отправились на проверку в поселок и выяснили, что ведущая к нему дорога действительно превратилась в свалку.Обочины замусорены, в лесополосе валяются поврежденные покрышки большегрузных автомобилей, использованные масляные и воздушные фильтры. В нескольких местах активисты обнаружили пятна на месте слива в почву горюче-смазочных материалов.

Общественники обратились к властям с просьбой разобраться в происходящем и поправить экологическую ситуацию.

.