В Воронеже выступит Сергей Галанин и группа "СерьГа"

3 Окт. 00:37 2018-10-03T00:40:06+03:00

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12 октября в Воронеж с концертом приедет группа «СерьГа» и ее бессменный лидер Сергей Галанин - легендарный рок-музыкант, участник группы «Бригада С», автор множества песен, ставших гимнами целого поколения. За более чем 20-летний возраст группа «СерьГа» объездила множество стран и городов и участвовала во множестве фестивалей, таких как «Крылья», «Нашествие», «Максидром».

Концерт пройдет в арт-шоу-ресторане "Балаган-сити", начало в 19.00.