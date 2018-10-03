2018-10-03T09:00:08+03:00
Общество

Вышел в свет трехтомник Павла Кабанова «Воронежская область в контексте истории 1945-2015 гг.»

Книга возвращает читателя в послевоенную эпоху и ведет до наших дней
Елена ФЕДЯШЕВА
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Автор работал над книгой несколько летАвтор работал над книгой несколько летФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В первый день октября 2018 года в свет вышла книга известного воронежского политолога Павла Кабанова «Воронежская область в контексте истории 1945-2015 гг.». Над написанием этого трехтомника исторических очерков автор работал несколько лет. В основу исследования легли материалы как из личных архивов, так и из государственного архива области. Многие исторические сведения, представленные в книге, ранее были закрыты для широкой публики.

Книга наполнена фотоматериалами и публикациями из периодики того времени, передающими атмосферу эпохи. В исследовании представлены 1450 фотографий из государственного архива и частных коллекций, большинство из которых публикуются впервые.

- В последние десятилетия у исследователей появилась возможность поработать с ранее закрытыми архивными фондами, коснуться тем, прежде считавшихся запретными, - говорит Павел Кабанов в предисловии к книге. – Прошлое самобытно и поучительно, осмысливая события ушедших лет, мы не только сохраняем память, мы пытаемся понять современность, заглянуть в будущее.

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