Воронежцы стали активнее усыновлять чужих детей

3 Окт. 08:01 2018-10-03T08:01:32+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2018 года в Ленинском районе выдали 12 заключений о возможности быть опекунами и усыновителями. Как рассказали в управе, желающих взять на воспитание приемного ребенка в этом году стало больше.

Большинство детей, оставшихся без попечения родителей, в районе удается устроить в приемные семьи. Лишь два человека направили в интернаты. Остальные ребята нашли новых родителей.

- Сегодня на учете в отделе опеки состоят 133 ребенка (общее число несовершеннолетних, проживающих на территории Ленинского района – 17000), - рассказали в управе. - В государственных учреждениях для детей-сирот Воронежской области находится 10 детей, направленных из Ленинского района.

После усыновления специалисты отдела продолжают контролировать условия проживания ребенка в приемной семье. На всех несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях, имеются личные дела.