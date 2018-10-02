Воронежцы 6 октября могут бесплатно получить консультацию врачей-онкологов

2 Окт. 19:48 2018-10-02T19:58:45+03:00

При необходимости врачи направят на более тщательное обследование. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Для этого нужно будет прийти в ближайшую субботу в отель «Дегас», расположенный в центре города

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В субботу, 6 октября, врачи Воронежского областного клинического онкологического диспансера будут принимать пациентов в конгресс-зале «Альянс» отеля «Дегас» (ул. Пятницкого, 65а).

У врачей-онкологов можно будет получить консультацию. При необходимости они выдадут бесплатный талон на маммографию, расскажут о генетической предрасположенности к раку груди, возможностях лечения и реабилитации, психологической поддержке онкобольных и их родственников. Кроме того, нуждающихся в реконструкции молочной железы после оперативных вмешательств проконсультируют специалисты онкоклиник Москвы и Санкт-Петербурга.

Время приема врачей – с 10.00 до 13.00.