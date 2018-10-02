Воронежцы 6 октября могут бесплатно получить консультацию врачей-онкологов
В субботу, 6 октября, врачи Воронежского областного клинического онкологического диспансера будут принимать пациентов в конгресс-зале «Альянс» отеля «Дегас» (ул. Пятницкого, 65а).
У врачей-онкологов можно будет получить консультацию. При необходимости они выдадут бесплатный талон на маммографию, расскажут о генетической предрасположенности к раку груди, возможностях лечения и реабилитации, психологической поддержке онкобольных и их родственников. Кроме того, нуждающихся в реконструкции молочной железы после оперативных вмешательств проконсультируют специалисты онкоклиник Москвы и Санкт-Петербурга.
Время приема врачей – с 10.00 до 13.00.