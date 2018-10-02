Воронежский вертолет пропал в Якутии

2 Окт. 19:16 2018-10-02T19:34:51+03:00

Пилот сообщил об аварийной посадке по телефону, но пока его не нашли

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В субботу, 29 сентября, около 12.30 в Момском районе Якутии (ближайший населенный пункт – село Сасыр) совершил аварийную посадку вертолет «Робинсон», принадлежащий воронежскому клубу «Солнечный». Пилот сообщил по телефону о том, что он получил травмы и ему требуется помощь.

Однако из-за сильной пурги вертолет и пилота пока найти не могут. К расследованию обстоятельств ЧП приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Они создали соответствующую комиссию, которая уже приступила к работе.

Это уже второе ЧП с вертолетами клуба «Солнечный» за последние два года. Напомним, 7 августа 2016 года геликоптер «Robinson R-66», выполнявший прогулочный полет, рухнул неподалеку от села Борки Рамонского района. Падая, он повредил линию электропередачи. Впоследствии в МАК выяснили что именно столкновение с ЛЭП из-за полета на недостаточной высоте стало причиной ЧП. Травмы получили летевший в вертолете мальчик девяти лет, две девочки-подростка и еще одна пассажирка, а также один из двух пилотов.