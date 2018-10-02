2018-10-02T18:49:13+03:00
Общество

Минэкономразвития России согласилось с тем, что воронежцы будут жить в три раза богаче к 2035 году

Федеральные чиновники утвердили Стратегию социально-экономического развития региона
Яков СТРОГОВ
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Пока кошельки многих воронежцев далеко не так наполнены, как хотелось бы. Подождем 2035 года.Пока кошельки многих воронежцев далеко не так наполнены, как хотелось бы. Подождем 2035 года.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 2 октября, в правительстве Воронежской области сообщили, что получили положительное заключение Министерства экономического развития России по проекту Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года.

По этому проекту, через 17 лет планируется более чем в 3,3 раза увеличить денежные доходы жителей области и более чем в два раза сократить уровень бедности. Кроме того, Стратегия предусматривает рост масштабов экономики в 3,5 раза, а объема инвестиций в основной капитал – в 4,2 раза.

До конца 2018 года Стратегия-2035 будет принята в качестве закона Воронежской области.

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