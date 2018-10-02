В Воронеже объявили срочные поиски пропавшей 26-летней девушки

2 Окт. 18:36 2018-10-02T18:36:25+03:00

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В Воронеже начали срочные поиски Татьяны Дрожжиной. 26-летняя девушка пропала сегодня, 2 октября, в Желенодорожном районе на левом берегу. Спешку волонтеры "Лиза Алерт" объяснили некими особыми обстоятельствами, которые родственники пропавшей не стали раскрывать для широкой общественности. Поисковики собираются в ближайшее время прочесывать местность и расклеивать объявления.

Приметы Татьяны: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темо-русые волосы, карие глаза. Была одета в красно-черную клетчатую кофту, синие джинсы и черные кеды. Всех, кто увидит девушку, просят не медля связаться с волонтерами. Их номер указан под фото. Также вы можете позвонить на номер 112.