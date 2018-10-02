2018-10-02T18:20:03+03:00
Происшествия

50 обращений за неделю: в Воронеже продолжают исчезать люки

Чугунные крышки - лакомая добыча для охотников за металлом
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Летом этого года на улице 9 Января задержали воришек, целью которых были чугунные люки. Охранник одной из фирм заметил, как несколько человек вскрывают колодец ломом и грузят крышку в машину. Он позвонил в полицию. Стражи порядка остановили автомобиль и увидели в багажнике еще два люка. На днях дело о краже передали в суд.

Но, видимо, воровством люком промышляли не только эти парни.

- За прошедшую неделю в наш контакт-центр поступило порядка 50 обращений об обнаружении открытых колодцев, - сообщают в "РВК-Воронеж". - Предприятие выражает воронежцам благодарность за проявленную бдительность. В случае обнаружения канализационного или водопроводного колодца без крышки жители города могут круглосуточно обращаться по телефону 206-77-07.

Остается обратиться к правоохранителям и привести комментарий читателя к одному из прошлых материалов на эту тему. Почему бы не установить наблюдение за пунктами приема металла?

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