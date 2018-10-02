Воронежская семья «кинула» производителей элитного алкоголя на 8 млн. рублей

2 Окт. 16:34 2018-10-02T16:34:09+03:00

"Элитный коньяк" с Монтажного проезда больше на продажу не пойдет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Теперь не в меру предприимчивых отца и сына, а также их знакомых, будут судить

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В Левобережном районе направили в суд уголовное дело в отношении 60-летнего отца и 37-летнего сына и еще четырех человек. Их обвиняют по трем статьям УК, связанным с подделкой и продажей элитного алкоголя.

По данным следствия, с сентября 2016-го по июль 2017 года отец и сын Барлетовы и их знакомые подделывали элитный алкоголь, к примеру, коньяки «Hennessy» и «Martell», текила «Olmeca», ром «Bacardi». По адресу: Монтажный проезд, 5к они устроили склад этого сомнительного качества пойла. Бутылки они продавали по 100 и даже 70 рублей.

- Причиненный правообладателям товарных знаков ущерб составил более 8 млн. рублей, - рассказали в прокуратуре Левобережного района. - В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых в преступлении на сумму 5 млн. 140 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматривать Левобережный районный суд. Бутлегерам грозит до шести лет лишения свободы.