В Воронеже мужчина, обстрелявший из автомата детскую площадку, отделался штрафом

2 Окт. 16:10 2018-10-02T17:24:48+03:00

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В понедельник, 1 октября, Коминтерновский районный суд рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Обвиняемым был мужчина средних лет, 20 апреля ни с того ни с сего обстрелявший детскую площадку во дворе дома № 83 на улице Владимира Невского.

Напомним, в тот день ребятишки, игравшие во дворе, услышали звук выстрелов и в панике бросились врассыпную. А взрослые позвонили в полицию. К дому подъехал наряд стражей порядка. Полицейские определили, откуда стреляли, и провели обыск в квартире одного из жителей дома. С помощью служебной собаки там нашли автомат Калашникова, правда охолощенный, то есть, переделанный под стрельбу холостыми патронами в заводских условиях. Хозяин квартиры упорно отрицал, что именно он сделал выстрелы.

Полицейские выяснили, что в тот день с 18.00 до 19.00 мужчина выпивал вместе со своим знакомым. В ходе пьяного застолья хозяин квартиры ни с того, ни с сего схватил автомат и по крайней мере три раза выстрелил в сторону детской площадки.

В итоге суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 330 тысяч рублей.