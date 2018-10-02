В Воронеже преступница разбила об голову пенсионерки бутылку и украла деньги

2 Окт. 15:46 2018-10-02T15:46:52+03:00

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Накануне в Воронеже нападению подверглась 60-летняя женщина. Она возвращалась домой около одиннадцати вечера, когда ее подкараулила преступница. Грабительница ударила свою жертву стеклянной бутылкой по голове и вырвала сумку, в который были деньги - девять тысяч рублей. Пострадавшая успела закричать, на крики прибежал ее сын. Он и вызвал полицию. Уже через несколько минут преступницу задержали правоохранители: она пыталась спрятаться в квартире знакомых, которые жили неподалеку.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавшей 33 года, ее уже не раз судили. Теперь по статье 162 УК РФ "Разбой" ей грозит до пяти лет тюрьмы.