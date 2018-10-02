Под Воронежем гость чудом выжил после девяти ударов ножом хозяина

2 Окт. 15:26 2018-10-02T15:27:03+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 61-летнего жителя поселка Орлов Лог Семилукского района. Его обвиняют по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По данным следствия, 25 июля в поселке Орлов Лог в квартире дома на улице Шахтерская 61-летний мужчина, будучи пьяным, набросился на 28-летнего гостя и девять раз ударил его ножом в грудь и в спину. Дочь хозяина попыталась оттащить отца от его жертвы, а потом вызвала скорую. Гостя отвезли в больницу, его удалось спасти.

- На предварительном следствии мужчина свою вину не признал. Однако наши сотрудники собрали достаточно доказательств - показания свидетелей, в том числе очевидца преступления, и заключения проведенных судебных экспертиз. Уголовное дело направили в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Семилуки регионального следственного управления СК России Дмитрий Мальцев.