Воронежцам покажут зарубежные фильмы о России в рамках фестиваля "Эхо Единорогов"

2 Окт. 15:24 2018-10-02T15:24:13+03:00

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В Воронеже стартовал фестиваль «Эхо Единорогов». По 7 октября включительно в кинотеатре «Пролетарий» покажут семь картин-участников международной кинопремии «Золотой единорог, объединенных темой интереса режиссеров к России. Открылся фестиваль фильмом Валери Мюллер и Анжелена Прельжокажа «Полина» - о русской балерине, бросившей Большой театр ради современного танца во Франции.

2 октября покажут фильм-драму «Сын Софии» (о мальчике, который внезапно оказывается во взрослом мире, где реальностью становятся мрачные события его любимых сказок). Также в программе кинофестиваля фильмы «Олег и редкие искусства», «1917 - настоящий Октябрь», «Советские хиппи», «Placebo: Alt. Russia» и «Красный русский».

Воронеж стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, принявшим фестиваль «Эхо Единорогов».