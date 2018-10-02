Воронежцам покажут зарубежные фильмы о России в рамках фестиваля "Эхо Единорогов"
В Воронеже стартовал фестиваль «Эхо Единорогов». По 7 октября включительно в кинотеатре «Пролетарий» покажут семь картин-участников международной кинопремии «Золотой единорог, объединенных темой интереса режиссеров к России. Открылся фестиваль фильмом Валери Мюллер и Анжелена Прельжокажа «Полина» - о русской балерине, бросившей Большой театр ради современного танца во Франции.
2 октября покажут фильм-драму «Сын Софии» (о мальчике, который внезапно оказывается во взрослом мире, где реальностью становятся мрачные события его любимых сказок). Также в программе кинофестиваля фильмы «Олег и редкие искусства», «1917 - настоящий Октябрь», «Советские хиппи», «Placebo: Alt. Russia» и «Красный русский».
Воронеж стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, принявшим фестиваль «Эхо Единорогов».