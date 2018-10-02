В Воронежской области с мужчины могут взыскать три миллиона за срубленные дубы

2 Окт. 14:57 2018-10-02T14:57:44+03:00

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Россошанский межрайонный прокурор предъявил в суд иск к 35-летнему местному жителю. Его обвиняют по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» (до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, в июне 2018 года возле хутора Кокаревка мужчина бензопилой спилил несколько дубов. Своими действиями, по мнению следователей, он причинил ущерб экологии на сумму свыше трех миллионов рублей. При этом рубщик знал, что творит беззаконие.

- Прокурор требует взыскать с мужчины эту немалую сумму. Соответствующий иск районный суд рассмотрит вместе с уголовным делом, - рассказали в Россошанской межрайонной прокуратуре.