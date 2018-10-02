В Воронеже Ротонду законсервируют к 75-летию Победы

2 Окт. 14:05 2018-10-02T14:05:43+03:00

Евгений Ревенко рассказал Александру Гусеву, что планируют делать для сохранения Ротонды. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Здание областной клинической больницы, разрушенное во время войны, планируют укрепить, чтобы избежать обрушения

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Во вторник, 2 октября, судьбу Ротонды обсуждали на встрече губернатора Александра Гусева с депутатом Думы Евгением Ревенко.

Евгений Ревенко рассказал главе региона, что 2 октября начались работы по обследованию Ротонды – здания областной клинической больницы, разрушенного во время битвы за Воронеж в Великую Отечественную войну. Сейчас на пересечении улиц Бурденко и Транспортной от медучреждения, построенного в 1940 году, остались только стены.

После проведения обследования будет составлена проектно-сметная документация по консервации памятника (укреплению конструкции для предотвращения дальнейшего разрушения). Проект будет разработан одной из строительных организаций региона.

Депутат рассказал, что на разработку проектно-сметной документации сотрудники Воронежского регионального отделения РВИО собрали более 1,6 миллионов рублей, часть из которых – пожертвования жителей региона и спонсоров. Большая часть средств была выделена из федерального центра Российского военно-исторического общества.

Александр Гусев и Евгений Ревенко обсудили возможность выделения на консервацию Ротонды в 2019 году денег из областного бюджета. Завершить работы планируют к маю 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.