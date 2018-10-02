В Воронеже Ротонду законсервируют к 75-летию Победы
Во вторник, 2 октября, судьбу Ротонды обсуждали на встрече губернатора Александра Гусева с депутатом Думы Евгением Ревенко.
Евгений Ревенко рассказал главе региона, что 2 октября начались работы по обследованию Ротонды – здания областной клинической больницы, разрушенного во время битвы за Воронеж в Великую Отечественную войну. Сейчас на пересечении улиц Бурденко и Транспортной от медучреждения, построенного в 1940 году, остались только стены.
После проведения обследования будет составлена проектно-сметная документация по консервации памятника (укреплению конструкции для предотвращения дальнейшего разрушения). Проект будет разработан одной из строительных организаций региона.
Депутат рассказал, что на разработку проектно-сметной документации сотрудники Воронежского регионального отделения РВИО собрали более 1,6 миллионов рублей, часть из которых – пожертвования жителей региона и спонсоров. Большая часть средств была выделена из федерального центра Российского военно-исторического общества.
Александр Гусев и Евгений Ревенко обсудили возможность выделения на консервацию Ротонды в 2019 году денег из областного бюджета. Завершить работы планируют к маю 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.