Пропавшего подростка из Нижнего Новгорода видели в Воронеже

2 Окт. 13:50 2018-10-02T13:50:22+03:00

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14-летнего Илью Малова, который пропал в родном Нижнем Новгороде еще 24 сентября, ищут уже за пределами его региона. Волонтеры поискового отряда "Черноземье" попросили помощи воронежцев в распространении информации о пропавшем. Дело в том, что похожего мальчика видели накануне на улице Фридриха Энгельса в Воронеже.

Приметы Ильи: рост 150 сантиметров, русые волнистые волосы, голубые глаза, немного торчащие уши. Был одет в куртку горчичного цвета, голубые джинсы, черную шапку, синюю рубашку в полоску и серо-зеленые кроссовки. Если вы увидите подростка на улицах города, сообщите об этом волонтерам "Черноземья" по этому номеру: 8 906 670 23 44.