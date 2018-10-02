2018-10-02T13:35:47+03:00
Происшествия

В Воронеже при выборе управляющей компании подделали подписи жильцов

Это безобразие произошло в одном из домов в Березовой Роще
Юрий КОЗЛОВ
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Кто делал подписи, предстоит выяснить.Кто делал подписи, предстоит выяснить.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Воронежа обнаружили, что при выборе управляющей компании дома № 6в по улице Березовая Роща были допущены грубые нарушения закона. Оказалось, что был подделан протокол общего собрания собственников. Этот документ еще в июне отправили в государственную жилищную инспекцию. Однако против его утверждения взбунтовались хозяева квартир дома. Они утверждают, что на якобы состоявшемся собрании их вообще не было. И соответственно подписи на протоколе они не делали.

- Прокуратура Воронежа направила материалы проверки по этому факту начальнику УМВД города для решения вопроса об уголовном преследовании виновников подделки. Возбуждено уголовное дело. Аферистам придется отвечать по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа в целях его использования» (до двух лет лишения свободы), - рассказали в городской прокуратуре.

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